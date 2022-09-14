Тест для зануд и буквоедов: насколько хорошо вы знаете русский язык

Каждый из нас в школе подробно изучал правила русского языка, в том числе те, что касались пунктуации - правил постановки знаков препинания. Однако кому-то эти правила не давались при всем желании, а кто-то благополучно позабыл их, как только получил аттестат. Интересно, что грамотной расстановкой запятых могли похвастаться не все писатели-классики. Так, например, Федор Михайлович Достоевский был убежден, что в этом вопросе необходимо полагаться на собственную интуицию. Довольно часто знаки препинания в предложении он расставлял по интонации, после того, как зачитывал написанное вслух. По этому поводу Достоевский нередко спорил с корректорами, которые вычитывали статьи в журнале “Гражданин”, главным редактором которого он был. Также Федор Михайлович допускал в своих публицистических статьях немало грамматических и фактических ошибок. Однажды, например, он по ошибке назвал автором романа “Что делать?” не Николая Чернышевского, а Александра Герцена. Когда из-за этой неточности на Достоевского посыпалась критика, он стал чуть больше доверять корректорам.

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