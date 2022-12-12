Тест для выросших в СССР: как хорошо вы помните слова Карлсона?

Кто в детстве не смотрел советский мультфильм про приключения Малыша и Карлсона? Дилогия, выпущенная на студии “Союзмультфильм” (первый мультик так и назывался - “Малыш и Карлсон”, второй носил название “Карлсон вернулся”), покорила сердца маленьких и взрослых зрителей по всему миру. Любопытно, что права на экранизацию популярного произведения Астрид Линдгрен в СССР были приобретены официально. Так происходило далеко не со всеми мультфильмами - например, “Винни-Пух”, в основу которого легли книги Алана Милна, был сделан без разрешения правообладателя и потому стал невыездным. А вот с “Карлсоном” все сложилось иначе - Линдгрен дала согласие на экранизацию, ознакомилась с результатами работы советских мультипликаторов и пришла от нее в восторг. Режиссером анимационной дилогии стал Борис Степанцев, ранее уже работавший над такими любимыми мультиками зрителей, как “Вовка в Тридевятом царстве” и “Щелкунчик”. В своей работе он использовал метод “эклер”, или “фотоперекладка”, когда все действия персонажей на камеру выполняли реальные актеры, а затем кадры с ними перерисовывали мультипликаторы. Таким образом удавалось добиться реалистичной мимики и пластики рисованных героев.

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните реплики главного героя мультика - Карлсона.