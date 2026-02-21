Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Советское кино полно идеально выстроенных кадров, где каждая мелочь лежит на своём месте. Портфель Шурика, шапка Жени Лукашина, бутылка кефира в руках у Балбеса — реквизит заставлял поверить и погрузиться в историю. А теперь представьте, что кто-то тихонько взял монтажные ножницы и вырезал одну деталь. Ваша задача — понять, чего именно не хватает в кадре.

В этом тесте мы предлагаем вам взглянуть на сцены из легендарных советских фильмов. Всё вроде бы на месте: актёры застыли в знакомых позах, свет выставлен. Но вот беда — что-то неуловимо изменилось. Может, у чего-то нет в руке, или исчезла надпись на стене?

Будьте внимательны: иногда пропажу можно заметить сразу, а иногда придётся подключать всю мощь дедукции, завещанной нам Шерлоком Холмсом и товарищем Жегловым. Проверьте свою память, внимательность и любовь к кинематографу, на котором выросло не одно поколение. Ну что, готовы сыграть в «Найди пропажу» по-советски? Тогда вперёд — посмотрим, насколько хорошо вы помните детали.