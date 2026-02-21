Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

21 февраля 2026 15:42
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Что пропало из кадра?

Советское кино полно идеально выстроенных кадров, где каждая мелочь лежит на своём месте. Портфель Шурика, шапка Жени Лукашина, бутылка кефира в руках у Балбеса — реквизит заставлял поверить и погрузиться в историю. А теперь представьте, что кто-то тихонько взял монтажные ножницы и вырезал одну деталь. Ваша задача — понять, чего именно не хватает в кадре.

В этом тесте мы предлагаем вам взглянуть на сцены из легендарных советских фильмов. Всё вроде бы на месте: актёры застыли в знакомых позах, свет выставлен. Но вот беда — что-то неуловимо изменилось. Может, у чего-то нет в руке, или исчезла надпись на стене?

Будьте внимательны: иногда пропажу можно заметить сразу, а иногда придётся подключать всю мощь дедукции, завещанной нам Шерлоком Холмсом и товарищем Жегловым. Проверьте свою память, внимательность и любовь к кинематографу, на котором выросло не одно поколение. Ну что, готовы сыграть в «Найди пропажу» по-советски? Тогда вперёд — посмотрим, насколько хорошо вы помните детали.

Фото: Кадры из фильмов «Девчата» (1961), «Служебный роман» (1977)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 «Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) Читать дальше 23 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Читать дальше 21 февраля 2026
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Читать дальше 21 февраля 2026
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) «Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше