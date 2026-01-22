Тест для выросших на советском кино: вспомните 7/7 фильмов с участием Валентины Талызиной

22 января – день рождения всенародно любимой актрисы Валентины Талызиной. Хотя Валентины Илларионовны уже нет с нами, память о ней продолжает жить в её бессмертных ролях. Пересматривая фильмы с её участием, мы вновь и вновь ощущаем тепло её неувядающего таланта.

Предлагаем вам отметить этот день небольшим, но душевным тестом по фильмам с участием великой актрисы. Это возможность с улыбкой вспомнить любимые моменты и отдать дань памяти неподражаемой Валентине Талызиной.

Вас ждут всего 7 вопросов, которые перенесут вас в волшебный мир старого кинематографа. Проверьте, насколько хорошо вы знаете и помните эти культовые киноленты!

