Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

29 августа 2025 10:52
Если ни разу не ошибетесь, можете смело считать себя знатоком.

Цирк в советском кино — это нечто большее, чем просто место с клоунами и дрессированными медведями. Это особая вселенная, где под куполом разворачивались настоящие драмы, комедии и даже детективы.

Фильмы, действие которых происходило в цирке или рядом с ним, обладали неповторимым шармом. Арена нередко становилась сценой для человеческих судеб, а за ярким гримом и блёстками скрывались искренние эмоции и трогательные истории.

Ленты рассказывали о любви, предательстве, мужестве и, конечно, о магии искусства, которое способно изменить жизнь. Можете ли вы вспомнить эти картины, часто снятые с теплотой и лёгкой иронией?

Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с этим ярким пластом советского кинематографа. Узнайте, сможете ли вы по одному кадру назвать фильм, где цирк играет не второстепенную, а главную роль.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
