Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

7 декабря 2025 20:03
Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

Иначе было бы слишком легко.

Наш новый тест станет вашим билетом в уютный мир советских сказок, где добро всегда побеждает зло, а чудеса поджидают за каждым поворотом. Готовы окунуться в атмосферу чудес и проверить, насколько хорошо вы помните эти прекрасные фильмы?

Мы подобрали кадры разной сложности: некоторые сцены настолько знаковые, что вы назовёте фильм, не задумываясь. Другие – более камерные или менее известные – потребуют включить память и внимание к деталям.

Давайте проверим, как хорошо вы помните эти киноленты, знакомые еще с детства. А мы желаем вам удачи!

Ранее мы писали: Что такое «Маэстро» и куда послали Надю: на 5 вопросов о «Самой обаятельной и привлекательной» ответят лишь фанаты (тест)

Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
