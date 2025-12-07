Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

Наш новый тест станет вашим билетом в уютный мир советских сказок, где добро всегда побеждает зло, а чудеса поджидают за каждым поворотом. Готовы окунуться в атмосферу чудес и проверить, насколько хорошо вы помните эти прекрасные фильмы?

Мы подобрали кадры разной сложности: некоторые сцены настолько знаковые, что вы назовёте фильм, не задумываясь. Другие – более камерные или менее известные – потребуют включить память и внимание к деталям.

Давайте проверим, как хорошо вы помните эти киноленты, знакомые еще с детства. А мы желаем вам удачи!

