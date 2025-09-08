Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором

Герои этих картин тоже любили расслабиться вечером перед экраном.

Телевизор в советском кино был и источником новостей, и молчаливым свидетелем семейных драм, и окошком в другой мир. В его мерцающем свете разворачивались ключевые сцены, произносились важные фразы и рождались легенды.

Наш тест предлагает взглянуть на историю советского кинематографа через призму этого удивительного устройства. Мы собрали кадры, где телевизор фигурирует телевизор.

Узнаете ли вы эти фильмы по одному только силуэту «голубого экрана» или обстановке вокруг него? Сейчас и проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые сцены.

Пришло время вспомнить всё! Так что желаем удачи.

