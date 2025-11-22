Меню
Тест для выросших на кино «Мосфильма»: ответите на 5 вопросов о хитах студии – можете считаться знатоком

22 ноября 2025 15:13
Тест для выросших на кино «Мосфильма»: ответите на 5 вопросов о хитах студии – можете считаться знатоком

Проверим, как много вы знаете о легендарных картинах.

«Мосфильм» – легендарная киностудия, подарившая зрителю немало культовых картин, которые стали настоящими символами эпохи. Эти фильмы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и до сих пор любимы миллионами.

Наш тест – это возможность проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в богатом наследии студии. Вас ждут вопросы разного уровня: от простых, которые помогут вспомнить ключевые моменты, до более сложных, требующих внимания к деталям.

Погружайтесь в мир советского кино, вспоминайте любимые сцены и героев. Мы желаем вам удачи и надеемся, что этот тест подарит приятные минуты ностальгии!

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
