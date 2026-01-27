Тест для всех, кто рос на советском кино: если не ответите на 5/5 вопросов – оно точно прошло мимо вас

Фильмы Гайдая знают, кажется, все. «Иван Васильевич», «Операция "Ы"», «Бриллиантовая рука» – это классика, которую показывают по праздникам и часто цитируют. В общих чертах с ними знаком почти каждый.

Но есть разница – просто видеть фильм и знать его по-настоящему. Помнить не только главные шутки, но и второстепенные сцены, детали и не самые известные реплики.

Этот тест как раз про такие детали. Если вы ответите на все вопросы, значит, советское кино точно не прошло мимо вас. Проверим? Желаем удачи!