Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для всех, кто рос на советском кино: если не ответите на 5/5 вопросов – оно точно прошло мимо вас

Тест для всех, кто рос на советском кино: если не ответите на 5/5 вопросов – оно точно прошло мимо вас

27 января 2026 12:19
Тест для всех, кто рос на советском кино: если не ответите на 5/5 вопросов – оно точно прошло мимо вас

Проверим это на примере кинолент Гайдая.

Фильмы Гайдая знают, кажется, все. «Иван Васильевич», «Операция "Ы"», «Бриллиантовая рука» – это классика, которую показывают по праздникам и часто цитируют. В общих чертах с ними знаком почти каждый.

Но есть разница – просто видеть фильм и знать его по-настоящему. Помнить не только главные шутки, но и второстепенные сцены, детали и не самые известные реплики.

Этот тест как раз про такие детали. Если вы ответите на все вопросы, значит, советское кино точно не прошло мимо вас. Проверим? Желаем удачи!

Фото: Кадры из фильмов «Бриллиантовая рука» (1968), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965),«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Читать дальше 17 февраля 2026
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Читать дальше 17 февраля 2026
А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал Читать дальше 16 февраля 2026
«А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» «А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» Читать дальше 15 февраля 2026
Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше