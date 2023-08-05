Тест для водителей: какой автомобиль предназначен именно вам?

Современные автомобилисты могут выбрать для себя любую приглянувшуюся модель машины, главное, чтобы были средства на ее приобретение. Тем, кто мечтает об эксклюзиве, вполне возможно, стоит подкопить на летающий автомобиль, выпуск которого калифорнийская компания Alef Aeronautics анонсирует уже в 2025 году. По словам конструкторов, создававших авто будущего, источником вдохновения для них послужила кинолента “Назад в будущее - 2”. По словам авторов проекта, будущий летающий автомобиль, получивший название Alef, прекрасно подойдет как для городской, так и для сельской местности. Его можно использовать как обычную машину на колесах, которая вписывается по своим габаритам в стандартную полосу и обладает всеми функциями, необходимыми для соблюдения правил дорожного движения. Однако если автомобилисту понадобится увеличить скорость, он сможет воспользоваться функцией полета. Электромобиль Alef способен подниматься в воздух и лететь в каком угодно направлении, в том числе под углом. Одной подзарядки хватит для того, чтобы преодолеть 180 километров. Хотите узнать, какой автомобиль подходит именно вам? Тогда скорее пройдите новый тест для автомобилистов.

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