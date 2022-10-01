Тест для умников: знаете ли вы значения заимствованных слов

Русский язык, как известно, великий и могучий. Вот только не все слова, которые м привыкли считать исконно славянскими, на самом деле таковыми являются. Многие слова пришли к нам из латинского, греческого, французского и других языков, но с течением времени они стали настолько привычными, что не воспринимаются как заимствования. Например, слово “пакет”, по мнению лингвистов, влилось в русский язык из немецкого или голландского языка, а не из французского, как можно подумать изначально - для французов оно также было заимствованным, в письменных источниках его впервые начали употреблять не ранее XIV века. В разные эпохи слово “пакет” имело различные значения - например, “обертка” или “упаковка”, “конверт” или “почтовое отправление”, “мешок”. Для современного человека оно означает в первую очередь полиэтиленовый пакет, кроме того, под этим словом подразумевается некая совокупность или набор - например, “пакет законов”.

Сможете ли вы угадать, какое значение имело заимствованное слово в своем родном языке? Пройдите наш тест на языковую интуицию - отвечать на вопросы будет непросто, но интересно и познавательно.