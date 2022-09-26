Тест для умников: угадайте автора по цитате

Время от времени так приятно бывает ввернуть в свою речь какую-нибудь мудрую цитату или сделать репост из популярного паблика с изречением известной личности. Казалось бы, это свидетельствует о том, что мы стремимся развиваться и демонстрируем это окружающим, однако ученые из Университета Онтарио относятся к таким порывам скептически. Они провели масштабное исследование - создали сайт, который генерировал выдуманные цитаты, как довольно простые и понятные, так и пафосные, с большим количеством терминов и заумных слов. Затем около 300 участников по просьбе ученых зашли на сайт и по пятибалльной шкале оценили истинность и глубокомысленность предложенных изречений. Как оказалось, большинство респондентов были не в силах отличить сгенерированную цитату от настоящей, а также отмечали как умные те изречения, которые представляли собой набор пафосных и красивых слов. В свете того, что в социальных сетях под видом цитат известных авторов порой выдают то, что не имеет к ним никакого отношения, это исследование кажется достаточно актуальным.

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