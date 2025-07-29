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Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу

29 июля 2025 09:54
Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу

Если распознаете эти 5 узоров, вы — прирожденный киноман.

В советском кино ковер являлся не просто частью интерьера. Он мог быть свидетелем бурных объяснений, немым участником комедийных драк или даже символом уюта в хаосе жизни.

Но сможете ли вы по одному лишь узору на ворсе вспомнить название культового фильма, в котором появлялся каждый палас? Этот тест — не просто проверка памяти, а повод заново открыть для себя любимые сцены.

Ведь ковры в СССР были не только на полу, но и на стенах, создавая тот самый узнаваемый колорит, без которого не обходился ни один уважающий себя сюжет.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните эти моменты? Тогда вперёд — угадывайте фильмы по коврам, и пусть ни один узор не останется без внимания.

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Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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