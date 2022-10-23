Тест для тех, кто застал 90-е: угадайте культовый клип по кадру

Когда появился первый в истории музыкальный клип, сказать сложно - дело в том, что короткие видео, действие в которых разворачивалось под музыку, снимали еще не заре кинематографа. Однако, вероятно, жанр клипа в современном понимании этого слова возник в 1960-е годы. Именно тогда многие артисты и группы начали активно снимать видео на свои песни, чтобы использовать их в продвижении синглов, альбомов, а также для того. чтобы увеличить продажи билетов на концерты. Поворотным моментом в истории музыкальных видео стал 1975 год, когда группа Queen выпустила легендарный клип на композицию Bohemian Rhapsody. Пожалуй, именно с тех пор музыканты начали уделять съемке клипов особое внимание, ведь они становились их визитной карточкой. Со временем клипы становились все оригинальнее, помимо собственно видео начали использовать анимацию, всевозможные спецэффекты. Некоторые артисты, например, виртуальная группа Gorillaz или российская певица Глюкоза, сделали анимационные видео на песни своей фишкой.

Как хорошо вы помните клипы 1990-х? Проверьте себя на знание зарубежных и отечественных музыкальных видео.