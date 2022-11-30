Тест для тех, кто вырос в СССР: знаете ли вы в лицо советских писателей

Сегодня произведения писателей, творивших в Советском Союзе, стали классикой. Не так давно на сайте одного из российских просветительских проектов провели опрос, целью которого было выяснить - каких писателей прошлого века пользователи могут назвать своими любимыми авторами. В пятерку фаворитов вошли Михаил Булгаков, Аркадий и Борис Стругацкие, Сергей Довлатов. А вот самыми часто издаваемыми в СССР авторами были Владимир Ленин (в общей сложности с 1918 по 1986 год в свет вышло 16 000 изданий тиражом 650 000 000 экземпляров), Лев Толстой, Александр Пушкин, Максим Горький. При этом необходимо иметь в виду, что ленинские труды должны были иметь в своем фонде все библиотеки, кроме того, в общее число входят не только полноформатные тома, но и небольшие брошюры. Самым большим тиражом - 40 миллионов экземпляров - могло похвастаться издание “Задачи союзов молодежи”, ведь с его содержанием должны были ознакомиться все вступающие в комсомол.

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