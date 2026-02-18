Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов)

До интернета, трейлеров и тизеров был только один способ узнать, что сегодня показывают в кинотеатре – афиша. Яркая, кричащая, нарисованная от руки или напечатанная на мятой бумаге. Вы приходили в кассу, смотрели на этот разноцветный лист и решали: брать билет или не брать.

У каждого фильма была своя афиша. Художники старались уместить в один лист всё: лица актёров, главную сцену, пару интригующих слов. Иногда по одной только картинке можно было понять, комедия это или драма, стреляют там или поют. Афиши запоминались не хуже самих фильмов.

Мы взяли 5 советских кинолент и вырезали от их афиш небольшие фрагменты. Попробуйте угадать фильм таким образом? Желаем удачи!