Тест для тех, кто в школе не считал ворон за окном на уроках химии

У большинства из нас химия ассоциируется со школьными уроками, задачками из учебника и экспериментами. Кому-то эта дисциплина давалась легко, кто-то, наоборот, не понимал ее и постоянно недоумевал, как она может пригодиться в реальной жизни. Однако на самом деле это наука, с которой человек сталкивается ежедневно. Особенно это касается органической химии, поскольку к неорганическим молекулам относится лишь малая часть химических соединений, все остальные молекулы - органические. Можно смело говорить о том, что практически все вокруг нас - это органическая химия. Краска для тканей, дисплей телефона, лекарственные препараты - все это и многое, многое другое находится в ведении химиков-органиков. Специалисты утверждают, что органическая химия, пожалуй, самая творческая, поскольку исследователи могут создавать абсолютно любые молекулы для создания всевозможных новых материалов и веществ. Вот такая магия вне Хогвартса.

Любили ли вы школьные уроки химии или вместо того, чтобы слушать учителя, предпочитали смотреть в окно? Пройдите наш тест, который определит, какой вы знаток этой дисциплины.