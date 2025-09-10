Меню
Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма

10 сентября 2025 20:03
Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма

Выросшие на советской классике легко наберут хотя бы 4/5.

Есть фильмы, которые становятся особенно любимыми у зрителей. Их цитируют, а детали помнят спустя десятилетия. Предметы быта, детали интерьера, аксессуары героев — именно они позволяют нам полностью погрузиться в историю и почувствовать её подлинность.

Одна такая картина прочно вошла в историю, рассказывая о судьбе, любви и стойкости. Конечно, речь о фильме «Москва слезам не верит».

Этот тест предлагает проверить свою внимательность и память. Сможете ли вы вспомнить, что за знаковая деталь исчезла на каждом из пяти кадров? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните ту самую классику.

Ранее мы писали: Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
