Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма

Есть фильмы, которые становятся особенно любимыми у зрителей. Их цитируют, а детали помнят спустя десятилетия. Предметы быта, детали интерьера, аксессуары героев — именно они позволяют нам полностью погрузиться в историю и почувствовать её подлинность.

Одна такая картина прочно вошла в историю, рассказывая о судьбе, любви и стойкости. Конечно, речь о фильме «Москва слезам не верит».

Этот тест предлагает проверить свою внимательность и память. Сможете ли вы вспомнить, что за знаковая деталь исчезла на каждом из пяти кадров? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните ту самую классику.

