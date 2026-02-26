Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

В советском кино ванные комнаты почему-то всегда показывали мельком. Ну, чтобы зритель не отвлекался от главного.

Но если присмотреться, эти плиточки, чугунные ванны на ножках, подтекающие краны и полотенца с вышивкой – они запоминаются не хуже цитат.

Мы порылись в кадрах старых фильмов и натащили оттуда самых разных ванн. А ваша задача, как всегда, простая – угадать, из какого фильма каждая.

Готовы к испытанию? Тогда приступаем скорее!

