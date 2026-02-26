Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

26 февраля 2026 15:13
Плитка, краны и тазики – подсказки прячутся повсюду.

В советском кино ванные комнаты почему-то всегда показывали мельком. Ну, чтобы зритель не отвлекался от главного.

Но если присмотреться, эти плиточки, чугунные ванны на ножках, подтекающие краны и полотенца с вышивкой – они запоминаются не хуже цитат.

Мы порылись в кадрах старых фильмов и натащили оттуда самых разных ванн. А ваша задача, как всегда, простая – угадать, из какого фильма каждая.

Готовы к испытанию? Тогда приступаем скорее!

Ранее мы писали: Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
