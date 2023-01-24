Тест для тех, кто не протирал штаны в школе: остались в вашей голове хоть какие-то знания?

У каждого школьника есть свои любимые и нелюбимые предметы. Кто-то тяготеет к гуманитарным наукам, кто-то жить не может без точных или естественно-научных дисциплин. Не так давно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором узнал у россиян, какие школьные предметы они считают наиболее полезными или, напротив, ненужными в программе. Как оказалось, больше всего пользы наши соотечественники усмотрели в математике - за неё отдали свой голос 72% опрошенных. На второй строчке рейтинга расположился русский язык с 64%, кроме того, в тройку лидеров вошла история, которую упомянули 38% респондентов. А вот в числе самых бесполезных дисциплин были названы музыка (5%), рисование и физика (по 4%), обществознание, ОБЖ, физика и технология, за которые проголосовали по 3%. А вот 7% участников опроса поделились мнением, что ненужных предметов вообще не бывает.

Считали ли вы на уроках ворон или тщательно вникали во все, что говорил учитель? Сможете ли по памяти воспроизвести сейчас правила и теоремы, усвоенные за партой? Вспомните школьные годы чудесные и ответьте на вопросы нашего теста.