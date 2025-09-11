Меню
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

11 сентября 2025 18:10
С Катериной все и так понятно, но как обстоят дела с остальными персонажами?

Фильм «Москва слезам не верит» давно разобран на цитаты, а его герои стали народными любимцами. Кажется, их имена наверняка знает каждый. Но так ли это на самом деле?

Проверьте, не подводит ли вас память. Сможете ли вы без колебаний вспомнить, как звали подруг главной героини или того самого телеоператора? Иногда детали сюжета помнятся ярче, чем имена второстепенных персонажей.

Этот тест — не экзамен, а повод весело провести время и освежить в памяти любимую классику. Узнайте, насколько хорошо вы помните тех, кто уже сорок лет покоряет сердца зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
