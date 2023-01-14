Тест для советских детей: можно ли назвать вас экспертом в мультфильмах СССР?

Название студии “Союзмультфильм” знакомо всем, от мала до велика. Именно на этой “фабрике грез” были созданы сотни мультиков, которые полюбились маленьким и взрослым зрителям. История студии берет свое начало в 1930-х годах, когда по инициативе Иосифа Сталина несколько мультипликационных мастерских, существующих отдельно друг от друга, были объединены и преобразованы в “Союзмультфильм”. Изначально студия располагалась в зданиях православных храмов Спаса Преображения и Николая Чудотворца, которые были закрыты в советские годы, но в дальнейшем переехала на другое место жительства. “Союзмультфильм” организовывался как “наш ответ Диснею” - американской студии Disney, которая задавала тренды мультипликации для всего мира. Именно оттуда была позаимствована технология производственного конвейера, предполагающая разделение труда. Над одной анимационной картиной трудились сразу несколько узкопрофильных специалистов, и хотя процесс продвигался быстрее, терялся авторский стиль. Лишь позднее над мультфильмами стали работать от и до одни и те же создатели.

Насколько хорошо вы знаете и помните советские мультики? Проверьте себя, попробовав правильно ответить на вопросы теста.