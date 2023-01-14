Тест для советских детей: можно ли назвать вас экспертом в мультфильмах СССР?
Проверьте, насколько хорошо вы помните популярные советские мультики.
Название студии “Союзмультфильм” знакомо всем, от мала до велика. Именно на этой “фабрике грез” были созданы сотни мультиков, которые полюбились маленьким и взрослым зрителям. История студии берет свое начало в 1930-х годах, когда по инициативе Иосифа Сталина несколько мультипликационных мастерских, существующих отдельно друг от друга, были объединены и преобразованы в “Союзмультфильм”. Изначально студия располагалась в зданиях православных храмов Спаса Преображения и Николая Чудотворца, которые были закрыты в советские годы, но в дальнейшем переехала на другое место жительства. “Союзмультфильм” организовывался как “наш ответ Диснею” - американской студии Disney, которая задавала тренды мультипликации для всего мира. Именно оттуда была позаимствована технология производственного конвейера, предполагающая разделение труда. Над одной анимационной картиной трудились сразу несколько узкопрофильных специалистов, и хотя процесс продвигался быстрее, терялся авторский стиль. Лишь позднее над мультфильмами стали работать от и до одни и те же создатели.
Насколько хорошо вы знаете и помните советские мультики? Проверьте себя, попробовав правильно ответить на вопросы теста.