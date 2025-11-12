Тест для самых смелых любителей кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадрам со стоматологами

Пришло время взглянуть страху в глаза и показать, кто тут главный.

Кто из нас не испытывал волнения перед походом к стоматологу? Эта универсальная эмоция стала источником бесконечного вдохновения для кинематографистов.

Но именно советские режиссеры умудрились превратить поход к зубному врачу в настоящие комедийные шедевры, которые мы помним до сих пор. Яркие характеры, остроумные диалоги и гротескные ситуации – визиты к стоматологу в советском кино давно стали самостоятельными мини-спектаклями.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые эпизоды? Тогда предлагаем пройти тест – узнайте 5 советских фильмов по кадрам из визита к стоматологу. Удачи!

