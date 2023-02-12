Тест для самых глазастых: сможете определить, какое животное скрывается в тумане

Глазастыми называют людей, которые обладают цепким вниманием и могут, что называется, найти даже прыщик на теле у слона. А как насчет животных? Кто из них является самым глазастым - причем не в переносном, а в прямом смысле слова? По словам ученых, в мире фауны самыми большими, и, вероятно, выразительными глазами обладают головоногие моллюски. К их числу относятся всевозможные каракатицы, осьминоги, кальмары, но самыми крупными глазами обладают Octopus dofleini - гигантские осьминоги, диаметр глаз которых может насчитывать целых 40 см. При этом, как сообщают исследователи, головоногие могут похвастаться кроме размерчика глаз, еще и остротой зрения. Поскольку они являются охотниками и питаются рыбой, отличное зрение для них - прямая необходимость. Кстати, глаза моллюсков по своему строению сходны с человеческими. Правда, если у нас хрусталик неподвижен и изменяется только его форма, то у головоногих моллюсков хрусталик может приближаться к сетчатке и удаляться от нее - в зависимости от того, на дальний или ближний предмет направлены глаза. Кроме того, у них иначе устроены веки.

Насколько хорошим зрением вы обладаете? Проверьте себя, ответив на вопросы теста для самых глазастых.