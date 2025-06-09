Тест для рожденных в СССР: не называйте себя знатоком кино, пока не угадаете 5 фильмов по кадрам с водителями

В советских фильмах водители были не просто персонажами — они становились настоящими символами эпохи: то лихие таксисты, то задумчивые шофёры, то случайные попутчики, меняющие судьбы героев. В этом тесте вам предстоит угадать 5 культовых картин всего по одному кадру с водителем. Справитесь без подсказок?

Не переживайте, если какие-то моменты покажутся знакомыми, но название не вспомнится — даже заядлые киноманы иногда путаются в деталях. Главное — ностальгическое настроение и удовольствие от процесса. Ведь каждая угаданная (или не угаданная) сцена — повод снова окунуться в атмосферу любимых фильмов.

Так что пристёгивайте ремни — вас ждёт путешествие по дорогам советского кинематографа! Проверим, сможете ли вы узнать эти фильмы с первого взгляда или придётся сделать пару кругов по кинопамяти. Поехали!

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