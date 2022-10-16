Тест для профи: сможете назвать имена культовых голливудских актрис?

“Унесенные ветром”, “Касабланка”, “Римские каникулы”, - вот только несколько фильмов, снятых в “золотую эпоху” Голливуда и ставших классикой мирового кинематографа. Старый Голливуд подарил миру целую плеяду гениальных актеров и актрис, которые прославились не только своей безупречной игрой, но и эффектной внешностью. К сожалению, сейчас в живых не осталось никого из представителей той эпохи кинематографа - последней в мир иной отправилась Оливия Де Хэвилленд, известная широкой публике по роли Мелани Уилкс в культовой экранизации “Унесенных ветром” (1939). В жизни актриса была ничуть не похожа на свою мягкую и спокойную героиню - благодаря своей решительности в 1940-х годах Оливия начала судебный процесс со студией Warner Bros. и добилась того, чтобы актеры стали менее связаны контрактами и имели большую свободу в выборе ролей. Де Хэвилленд дважды становилась лауреатом премии “Оскар” - за роли в картинах “Каждому свое” (1947) и “Наследница” (1950). Скончалась последняя представительница старого Голливуда в 2020 году в возрасте 104 лет.

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