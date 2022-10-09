Тест для продвинутых любителей советских фильмов: справится не каждый

В советские годы на экраны вышло множество фильмов - драматичных и лиричных, комедийных и трагических. Современных зрителей очень часто интересует вопрос: какая кинокартина была самой популярной в СССР? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Казалось бы, очевидный вариант ответа - та, которая в прокате собрала в кинотеатрах больше всего зрителей. Если смотреть с этой точки зрения, самым популярным советским фильмом считаются “Пираты ХХ века” режиссера Бориса Дурова, вышедшие на экраны в 1980 году. Эту ленту посмотрело рекордное количество зрителей - свыше 87 миллионов. Кроме того, лидерами проката были “Москва слезам не верит” (1980) Владимира Меньшова, которую увидели 84,4 миллиона человек, и “Бриллиантовая рука” (1969). Комедия Леонида Гайдая собрала в кинотеатрах 76,7 миллиона зрителей. Кроме того, любимые фильмы советских граждан с помощью опросов выяснял журнал “Советский экран”. Согласно его статистике, в том же 19080 году зрители проголосовали не за “Пиратов ХХ века”, а за “Москва слезам не верит”.

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