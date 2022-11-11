Тест для продвинутых киноманов: угадайте известных звезд в гриме

В наши дни профессиональные гримеры способны творить настоящие чудеса - всего лишь за несколько часов они превратят актера в пугающего монстра, пришельца с далекой планеты, мутанта из будущего… Возможности современного грима поистине безграничны, при этом он в большинстве случаев не наносит никакого вреда здоровью артистов. А ведь еще сто лет назад о таком можно было только мечтать - актерам, которые брались за исполнение ролей чудовищ или уродливых людей, приходилось несладко. Известна история американского актера цирка и немого кино Лона Чейна, известного также под говорящим прозвищем “Человек с тысячей лиц”. Достаточно сказать, что Чейни сыграл роли Квазимодо в фильме “Горбун из Нотр-Дама” (1923) и Эрика в экранизации “Призрака Оперы” 1925 года. Чтобы перевоплотиться в этих и других персонажей, актеру приходилось растягивать себе ноздри, травмируя их, носить некачественные контактные линзы, таскать на спине 25-килограммовый искусственный горб. Поэтому современные артисты, которым всего-навсего нужно посидеть в кресле гримера пять-шесть часов, еще легко отделываются.

Пройдите наш тест - попробуйте угадать, какие актеры скрываются под толщей грима.