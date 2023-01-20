Тест для продвинутых фанатов Гарри Поттера: справятся единицы

Волшебная вселенная, созданная Джоан Роулинг сначала на бумаге, а затем перенесенная на экраны, стала неотъемлемым символом детства для миллионов людей по всему свету. Кто-то из них настолько проникся сказочной атмосферой, что действительно годами ждал послания из Хогвартса или мечтал побывать в Косом переулке. Увы, но школа чародейства является плодом фантазии писательницы, а вот побывать в местах, где живет дух волшебства, вполне реально - достаточно посетить места съемок франшизы. Например, в качестве декораций для Косого переулка послужил крытый рынок Лиденхолл, располагающийся в старой части Лондона. С тех пор, как фильмы о Гарри Поттере вышли на экраны, сюда не зарастает туристическая тропа - особенной популярностью у желающих оказаться в мире магии пользуется магазин, через дверь которого персонажи попадали в бар “Дырявый котел”. Желающие увидеть вживую волшебный банк Гринготтс могут отправиться в музей Гарри Поттера в Уотфорде, где находится его точная копия, а двухэтажный коттедж на Тисовой улице, где Гарри провел свои детские годы, находится в городе Мартинс-Херон, графство Беркшир.

Как хорошо вы помните вселенную Гарри Поттера? Проверьте свои знания, ответив на вопросы теста.