Тест для прекрасных дам: какой тип красоты вы излучаете?

“Красота в глазах смотрящего”, - гласит известное высказывание. Однако во все века существовали эталоны красоты, образцы, на которые ориентировались все окружающие. Считается, что привлекательные внешне люди быстрее налаживают контакт с новым собеседником, к ним лояльнее относятся, охотнее идут на уступки. Ученые говорят даже о так называемой премии за красоту - так называется эффект, в соответствии с которым наделенные внешней привлекательностью люди быстрее и успешнее продвигаются по карьерной лестнице. Чтобы подтвердить существование этого феномена, студент Лундского университета Адриан Мехич провел целое исследование. Он набрал группу студентов обоих полов, которые во время пандемии коронавируса находились на удаленном обучении. Мехич продемонстрировал фото респондентов 74 людям, попросив их назвать самых красивых. Результаты удивили: оказалось, что студенты, которых добровольцы сочли привлекательными, в период пандемии могли похвастаться более высокой успеваемостью, чем менее эффектные одногруппники. При этом после перехода на очный формат успеваемость этих людей постепенно начала снижаться. Мехич объяснил это тем, что эффект “премии за красоту” существует, но мало-помалу снижается, когда преподаватель привыкает к внешним особенностям студентов.

А премию за какой тип красоты могли бы получить вы? Пройдите наш тест - и узнаете.