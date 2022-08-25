Тест для преданных фанатов кино: как хорошо вы разбираетесь в опасном жанре?

Пожалуй, жанр боевика можно по праву назвать одним из самых популярных. Фундаментом для современных фильмов в этом жанре стали легендарные боевики, выходившие в 1970-1990-е годы. Многие люди помнят, как брали кассеты с разными частями “Рэмбо” или “Коброй” напрокат в видеосалонах, просили посмотреть на вечерок у друзей и т.д. Интересно, что опасности подстерегали не только героев этих лент, но и актеров на съемочной площадке. Так, например, во время съемок фильма “Остров дракона” (1973) персонажу Брюса Ли по сценарию нужно было слегка ударить по носу кобру, лежавшую на входе на базу Хана. Режиссеру нужен был кадр, в котором змея раскрывает капюшон. Чтобы добиться нужного эффекта, пришлось потратить несколько дублей, во время съемок одного из них кобра укусила Брюса Ли. К счастью, создатели предвидели такую ситуацию и лишили змею яда до того, как принесли ее на съемочную площадку. А Шон Коннери на съемках “Никогда не говори “никогда” (1983) сломал запястье. Актер думал, что это обычное растяжение - до тех пор, пока режиссер не отправил его к врачу.

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