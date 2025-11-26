Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки

Меню
26 ноября 2025 17:38
Проверим, относитесь ли вы к их числу?

Советская кинокомедия «Женитьба Бальзаминова», снятая режиссером Константином Воиновым по пьесе Александра Островского, – это настоящая жемчужина кинематографа. Ее трогательный и смешной сюжет о бедном мечтателе, его хитростях и поисках невесты, а также блестящий актерский ансамбль во главе с Георгием Вициным навсегда покорили сердца зрителей.

Однако наш сегодняшний вопрос предназначен для самых искушенных знатоков. Он будет связан не с сюжетными перипетиями или репликами героев, а с моментом закулисья, с интересным фактом из процесса создания фильма.

Сможете ли вы вспомнить то, что обычно остается за кадром? Проверим, насколько хорошо вы знакомы с историей рождения этой замечательной картины. Внимание, вопрос! Желаем удачи!

Ранее мы писали: С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
