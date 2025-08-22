Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»

Если ответите на 5/5 вопросов, вы настоящий фанат.

Фильмы Алексея Балабанова хорошо знакомы не одному поколению зрителей. И одни из главных хитов является «Брат», вышедший на экраны в конце девяностых.

Фильм мгновенно разошелся на цитаты и навсегда изменил представление о российском кинематографе. Неудивительно, что герои, музыка и атмосфера до сих пор находят отклик в сердцах зрителей.

Но прошло уже достаточно времени, и многие детали могли стереться из памяти. Кто-то смотрел фильм десятки раз и знает каждую сцену наизусть, а кто-то просто помнит общее настроение и саундтрек.

Этот тест — отличный повод проверить, насколько хорошо вы знаете один из главных фильмов эпохи. Давайте вместе вспомним Данилу Багрова, Санкт-Петербург девяностых и те диалоги, что вошли в историю. Готовы проверить себя?

