Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Ведь не только глаза — зеркало души, но и киноленты, которые нам нравятся.

Кино — это же не просто картинки под попкорн. Это зеркало, в котором отражаются все наши тараканы, мечты и потаённые страхи. И это касается как современных, так и старых фильмов.

В этом тесте предлагаем вам небольшой эксперимент: перед вами будет 6 культовых кинолент времен СССР. Ваша задача — просто выбрать ту, что ближе вам по духу.

А на основе вашего выбора нейросеть сделает выводы о вас и кратко расскажет о ключевых чертах характера. Что ж, проверим, как у ИИ обстоят дела с понимаем кино и интуицией?

Тогда вперед! А после советуем пройти еще один тест: Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен