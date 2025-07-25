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Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

25 июля 2025 10:52
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Ведь не только глаза — зеркало души, но и киноленты, которые нам нравятся.

Кино — это же не просто картинки под попкорн. Это зеркало, в котором отражаются все наши тараканы, мечты и потаённые страхи. И это касается как современных, так и старых фильмов.

В этом тесте предлагаем вам небольшой эксперимент: перед вами будет 6 культовых кинолент времен СССР. Ваша задача — просто выбрать ту, что ближе вам по духу.

А на основе вашего выбора нейросеть сделает выводы о вас и кратко расскажет о ключевых чертах характера. Что ж, проверим, как у ИИ обстоят дела с понимаем кино и интуицией?

Тогда вперед! А после советуем пройти еще один тест: Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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