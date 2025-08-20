Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки

Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки

20 августа 2025 14:15
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки

Настало время проверить ваш кругозор.

У «Мосфильма» есть куча кинолент, которые зрители знают буквально наизусть — каждую шутку, каждую сцену и даже интонацию актеров. Но сможете ли вы вспомнить их всего по одному случайному кадру?

В этой сокровищнице советского и российского кинематографа, мы выбрали 7 узнаваемых (а где-то не очень) моментов. Правила простые: смотрите на изображение и пытайтесь вспомнить, из какого оно фильма.

Никаких подсказок — только ваша память и любовь к кино! Ну что, проверим, насколько вы внимательный зритель? Желаем удачи!

Ранее мы писали: Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Читать дальше 21 августа 2025
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру Читать дальше 20 августа 2025
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Читать дальше 20 августа 2025
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра Читать дальше 20 августа 2025
Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Читать дальше 20 августа 2025
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Читать дальше 19 августа 2025
Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Читать дальше 19 августа 2025
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест) «Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест) Читать дальше 19 августа 2025
Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше