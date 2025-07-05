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Тест для поклонников Гайдая: ваши ответы на 5 вопросов покажут, как хорошо вы знаете «Кавказскую пленницу»

5 июля 2025 14:44
Тест для поклонников Гайдая: ваши ответы на 5 вопросов покажут, как хорошо вы знаете «Кавказскую пленницу»

Проверим, остались ли в вашей памяти некоторые детали сюжета.

Если вы любите «Кавказскую пленницу» и считаете, что помните фильм наизусть, то наш новый тест — для вас. Но на этот раз цитировать его не придется — предлагаем просто пробежаться по некоторым сценам.

Ваша задача — верно их воспроизвести: например, вспомнить, что порадовало героя, или уточнить, кто кому и кем приходится. На первый взгляд, задача совсем не сложная. Но только для тех, кто и впрямь внимательно смотрел комедию.

Ну что ж, предлагаем больше не тянуть, а приступить. В конце поймём, кто вы: человек, смотревший фильм не раз, или тот, кто знает его только по отрывкам из мемов.

Ранее мы писали: «Для него это триггер»: Гайдая заподозрили в «плагиате» — у Труса, Балбеса и Бывалого нашлись предшественники в Голливуде

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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