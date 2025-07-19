Тест для поклонников фильмов Данелии: сможете ответить на 5 вопросов о творчестве режиссера?

Георгий Данелия снял кино, которое не стареет. Его герои — чудаковатые, трогательные и удивительно живые — давно стали частью нашей культуры. Но много ли мы на самом деле помним о его фильмах, кроме пары крылатых фраз?

Мы не будем доставать заезженные цитаты. Вместо этого — пять вопросов, связанных с некоторыми моментами из его картин и процессом их создания.

Не страшно, если что-то не вспомнится. Возможно, это повод не для проверки знаний, а для приятного вечера с добрым старым кино. В конце концов, фильмы Данелии тем и хороши — их можно пересматривать бесконечно.

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