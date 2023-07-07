Тест для парочек: на какую пару из мультфильмов вы похожи?

Редкий диснеевский мультфильм обходится без центральной пары, которая становится образцом для подражания у юных зрителей. Наблюдая за тем, как самоотверженно герои преодолевают препятствия ради того, чтобы воссоединиться с любимым человеком, дети усваивают уроки доброты, целеустремленности, верности и т.д. К числу лучших диснеевских парочек поклонники относят Ариэль и Эрика из “Русалочки”. История любви этих персонажей доказывает, что ради самого прекрасного чувства в мире можно пойти на все. Для того, чтобы быть рядом с любимым, Ариэль пожертвовала своим чудесным голосом, по которому, кстати, принц мог узнать свою таинственную спасительницу. Некоторые зрители могут решить, что жертва, которую принесла сказочная героиня, слишком уж суровая. Однако Ариэль не боится пойти на такой шаг, потому что уверена в силе своих чувств и хочет провести всю свою жизнь рядом с Эриком, независимо от того, вспомнит он ее или нет. Кстати, в диснеевской версии голос вернулся к Русалочке и принц понял, что перед ним его истинная любовь.

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