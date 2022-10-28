Тест для одиноких дам: что мешает вам обрести свое счастье?

“Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят”, - такие строчки можно было услышать в одной из советских песен, посвященных трудностям взаимоотношений между прекрасным и сильным полом. В наши дни, конечно, статистическими данными также пренебрегать не стоит, однако необходимо задуматься и о других причинах, по которым мы до сих пор не встретили свою вторую половинку. Одиночество можно назвать, пожалуй, одной из самых популярных тем в психологии. Об этом пишут на специализированных порталах и в журналах, обсуждают в блогах и соцсетях, обращаются с этой проблемой к психологам… Задуматься о том, почему мы до сих пор одни, стоит не только с психологической, но и с физиологической точки зрения. Учеными установлено, что одиночество наносит организму не меньший вред, чем всевозможные пагубные привычки. Именно с ним могут быть связаны болезни сердца, депрессия, бессонница и другие неприятные последствия вплоть до вероятности ранней смерти.

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