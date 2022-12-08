Тест для образованных людей: насколько богат ваш словарный запас?

Как известно, русский язык велик и могуч. Однако важно помнить, что помимо исконно русских слов в нашем языке присутствует и немало заимствований - причем их гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Многие лексемы - именно так по-научному называется единица языка - считаются родными, исконными, но на самом деле они перекочевали к нам из других языков. К таковым относится, например, слово “богатырь”. Существует неофициальная версия, что оно произошло из двух слов - “бог” и “тырить” - поскольку в древнерусском языке последнее означало “нести”, то, по логике народных лингвистов, богатырь является этаким носителем бога, сторонником правого дела. Но на самом деле у слова “богатырь” тюркско-монгольские корни - баатаром, бахадаром, батыром в этих языках называли героев или смелых воинов. Именно эта версия происхождения зафиксирована в этимологических словарях, например, в трудах известного немецкого лингвиста Макса Фасмера.

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