Тест для образованных интеллектуалов: угадайте поэта по одним строчкам

Поэзия - совершенно особый способ словесного художественного творчества. Многие убеждены, что писать стихи гораздо сложнее, чем прозу. Так ли это на самом деле, сказать объективно сложно - у каждого творца свои собственные секреты и профессиональные тайны, каждый отдает своему творчеству всю душу и все силы. О поэзии сказано немало как читателями, так и литературоведами, а также другими учеными и исследователями. Кажется, что сказать о ней ничего нового не получится, но порой людям это удается. Кэрол Энн Даффи, первая в истории женщина, получившая звание поэта-лауреата (в Великобритании его назначал король или королева, в разное время почетный титул носили Тед Хьюз, Альфред Теннисон, Уильям Вордсворт и другие), рассказала, что поэзия кажется ей похожей на смс. По словам обладательницы престижного статуса, так же, как и эсэмэска, стихотворение - способ выразить как можно больше смысла с помощью минимального количества слов. Также поэт-лауреат выразила надежду, что стихи станут основным жанром в современной литературе.

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