Тест для неземных: богом чего вы могли бы быть

В стародавние времена люди поклонялись большому количеству богов. Считалось, что все в этом мире подвластно их воле, будь то природные явления, ремесла, которыми занимались люди, или человеческие чувства. Среди всевозможных божеств порой попадались довольно необычные. К таковым относится, например, древнеримская богиня Кардея, которая была известна как хранительница дверных запоров и домашнего очага в целом. Имя этой покровительницы происходит от латинского слова cardines - крючки или замки. Несмотря на то, что сейчас ее имя не так широко известно, как, к примеру, имя Афродиты или Меркурия, древние римляне относились к ней с большим почтением. В одном из произведений Овидия можно найти пересказ легенды о том, как Кардея спасает Проку Сильвия, прапрадеда Ромула и Рема, от нападения злых духов. А в некоторых источниках эту богиню также называют покровительницей здоровья и сообщают, что ее священным растением считается боярышник.

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