Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами?

21 августа 2025 21:20
Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами?

Зумеры вряд ли наберут хотя бы 3/5, а вот для старших поколений это — раз плюнуть.

Советское кино подарило нам немало шикарных музыкальных композиций. Но наш новый тест мы посвятили не песням, а музыкальным инструментам.

Предлагаем вам окунуться в мир классики кино и проверить, насколько хорошо вы помните отдельные сцены. Вам предстоит узнать культовую ленту всего по одному кадру, на котором запечатлен герой с инструментом.

Включите интуицию, позвольте воспоминаниям сделать свою работу и попробуйте угадать название. А если не справитесь, не страшно. Это будет наш с вами маленький секрет.

Ну что, готовы? Тогда приступаем!

Ранее мы писали: Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

Ольга Назарова
Ольга Назарова
