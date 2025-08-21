Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами?

Советское кино подарило нам немало шикарных музыкальных композиций. Но наш новый тест мы посвятили не песням, а музыкальным инструментам.
Предлагаем вам окунуться в мир классики кино и проверить, насколько хорошо вы помните отдельные сцены. Вам предстоит узнать культовую ленту всего по одному кадру, на котором запечатлен герой с инструментом.
Включите интуицию, позвольте воспоминаниям сделать свою работу и попробуйте угадать название. А если не справитесь, не страшно. Это будет наш с вами маленький секрет.
Ну что, готовы? Тогда приступаем!
