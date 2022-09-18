Тест для настоящего знатока географии: определите город по старому названию

Многие российские города за долгое время своего существования не единожды меняли свое "имя". Причиной тому были указы свыше - например, после революции 1917 года было решено переименовать города, названия которых напоминали о правлении императорской династии. Досталось и городам, в названиях которых в том или ином виде присутствовал корень “царь”. Так, например, в 1919 году город Царёвококшайск, название которого можно было расшифровать как “Царев город на реке Кокшаге”, был переименован в Краснококшайск. А в 1928 году он в очередной раз сменил свое название на Йошкар-Ола - оно и закрепилось вплоть до настоящего времени. Довольно часто города получали новые названия в честь советских героев или политических деятелей. Ярким примером тому является город Оренбург, который с 1938 по 1957 год именовался Чкаловым - в честь летчика Валерия Чкалова, совершившего беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

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