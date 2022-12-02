Тест для начитанных людей: угадайте известного писателя по обложке его произведения

Обложка книги - это то, по чему потенциальные читатели зачастую оценивают незнакомое произведение, стоит ли обращать на него внимание или нет. Особое значение имеет обложка только что изданной книги, которую не читал еще никто, кроме сотрудников издательства. Интересно, что поначалу свежее литературное произведение всегда выпускают в твердом переплете. Как правило это обходится гораздо накладнее финансово, чем издание в мягкой обложке, однако таковы традиции. В формате покетбука книга может издаться приблезительно через год после первого появления на рынке, правда, при условии, что ее первая публикация пользовалась успехом у читателей. Кроме того, в качестве исключения в мягкой обложке с самого начала выпускают сборники, небольшие произведения, романы, относящиеся к массовой литературе - любовные, детективные, остросюжетные и т.д. Кстати, первее всего покетбуки появились в США в 1930-х годах и сразу же стали безумно популярными - они стоили гораздо дешевле и их можно было брать с собой повсюду. К 1960-м годам покетбуки покорили всю Америку.

Сможете ли вы угадать авторов известных произведений по обложкам? Проверьте себя на знание русской и зарубежной литературы.