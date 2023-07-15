Тест для мужчин: хороший ли вы отец?

О существовании материнского инстинкта слышали все, а как насчет отцовского? Ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, свойственно ли представителям сильного пола естественное стремление оберегать своего ребенка и заботиться о нем. Да, в истории и в реальной жизни можно найти множество примеров прекрасных и заботливых отцов, но предостаточно и тех, кто относится к своим близким сурово и даже жестоко. В свое время исследователи составили список самых ужасных отцов в мировой истории. В него вошли иудейский царь Ирод, который, согласно Евангелию от Матфея, приказал расправиться со всеми младенцами в Вифлееме, полагая, что среди них окажется Царь Иудейский, а также чудовищно обращался со своей семьей и обрек на смерть собственных сыновей. Еще одним примером жестокого родителя является Генрих VIII, который был женат шесть раз. О том, как относился он к своим женам, разговор отдельный, с детьми было не лучше - своих дочерей Генрих не признавал вплоть до самой смерти. И, конечно, хрестоматийным примером является царь Иван Грозный, который, согласно легенде, лишил жизни своего сына Ивана.

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