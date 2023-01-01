Тест для мужчин: что женщинам от вас нужно на самом деле?

Женская душа, как известно, загадочная и непостижимая. Вот только пять минут назад избранница находилась в хорошем расположении духа, и вот уже хмурит брови и обиженно надувает губки. И как тут разобраться, чего же ей надо? Исследователи из Геттингенского университета провели любопытный опрос среди представительниц прекрасного пола, в котором решили выяснить, какие черты характера дамы хотели бы видеть в своем избраннике. Как оказалось, самым популярным качеством среди респонденток оказалась доброта - за нее проголосовали 88,9% опрошенных женщин. Способность поддерживать свою вторую половинку, быть ей опорой выбрали 86,6% прекрасных дам. На третьем месте расположился интеллект. Ум в мужчине ценят 72,3% опрошенных. Что касается внешности избранника, то на первом и втором месте в рейтинге самых привлекательных черт расположились красивая улыбка и сияющий взгляд. А вот на “бронзовом” третьем месте оказалось… мужское достоинство. При этом большинство дам проголосовали за средний размер.

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