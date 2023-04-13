Тест для мужчин: чем вы притягиваете женщин?

Исторически сложилось так, что искусством обольщения, по мнению общества, в первую очередь должны владеть женщины. Именно они наряжаются и встают на неудобные каблуки во имя красоты, тратят невероятное количество времени и сил для того, чтобы сделать макияж и прическу, соревнуются в мастерстве флирта… Однако представителям сильного пола также необходимо задумываться над тем, как привлекать внимание дам. Несколько лет назад ученые из Кембриджского университета решили выяснить, что в мужской внешности чаще всего притягивает женские взоры и делает обладателя в разы сексуальнее. Исследователи провели опрос среди 800 женщин в возрасте от 19 до 76 лет. Юные леди и почтенные дамы оценили разные типы фигуры мужчин, смоделированные на компьютере. Ученые нарочно не стали наделять изображенных на экране парней определенными чертами лица, чтобы участницы эксперимента сосредоточились исключительно на силуэтах. Как оказалось, большинство женщин привлекают представители сильного пола с ногами чуть длиннее среднего, а вот джентльмены с чересчур длинными или короткими ногами таким же успехом не пользовались.

Но внешность - это еще не все. Хотите узнать, какие ваши внутренние качества притягивают женщин? Ответьте на вопросы теста и узнайте правду.