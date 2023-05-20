Тест для модниц: угадаете ли вы дизайнерский образ?

Мир моды не стоит на месте. Тренды, популярные десять лет назад, могут снова вернуться на подиумы, а вещи, актуальные сегодня - на следующий день превратиться в пример безвкусицы. Не секрет, что дизайнеры постоянно соревнуются в мастерстве и порой, чтобы превзойти друг друга, создают совершенно невероятные наряды. В столице моды и стиля - Париже ежегодно проводится фестиваль, на котором кутюрье демонстрируют одежду, созданную из… шоколада. Платья, топы, юбки и другие детали гардероба на моделях не тают - а все потому, что в зале, где проходят показы, поддерживается особая температура. Но, к сожалению, даже она не делает эти шедевры долговечными - в среднем “жизнь” наряда, созданного из шоколада, не превышает двух часов. Зато зрители остаются довольны необычным модным (или все-таки гастрономическим?) представлениям. Остается лишь гадать, как относятся к съедобным нарядам девушки, которые их демонстрируют - наверняка у многих моделей, придерживающихся строгой диеты, возникал соблазн попробовать хотя бы кусочек.

Сможете ли вы угадать, кто из дизайнеров создал эти модные образы? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.