Тест для миллениалов: вспомните ли вы всех героев мультфильмов 90-х?

В представлении некоторых людей мультфильмы - это всего лишь развлекательные истории для детей и взрослых, а для кого-то - настоящее искусство. Когда речь заходит о мастерах анимации, в голове в первую очередь всплывает имя Уолта Диснея, но, помимо него, существует немало великих режиссеров-мультипликаторов, внесших свой вклад в развитие жанра. Так, например, поклонникам мультиков определенно нужно знать имя Шарля-Эмиля Рейно, человека, который создал первый в истории анимационный фильм. Правда, в те времена, а именно в 1892 году, такого понятия еще не было, и творения Рейно получили название “светящиеся пантомимы”. Посмотреть и можно было с помощью изобретения под названием праксиноскоп. Он представлял собой открытый цилиндр, в самом центре которого располагалась зеркальная призма, число граней которой зависело от количества демонстрируемых миниатюрных изображений. Мало-помалу Рейно совершенствовал свое детище, и вскоре праксиноскоп мог показывать целые мини-истории, состоящие из сотни изображений.

Спустя сто лет после появления первых мультфильмов героями экрана стали полюбившиеся всем персонажи. Пройдите наш тест и проверьте, как хорошо вы помните мультперсонажей 1990-х!